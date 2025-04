Cartas de lectores: Palacio de los Deportes

El jueves, con un espectáculo que llenó de alegría por quien fue el anfitrión, como Andrés Calamaro, se reinauguró el Palacio de los Deportes, obra que fue concebida allá por el Gobierno de Celestino Gelsi y continuada por Lázaro Barbieri. Fue diseñado por el arquitecto Enrique Gallardo, el que hizo la terminal de ómnibus antigua y, sin temor a equivocarme, la confitería del Lago, demolida por gobernantes que no saben un pito. Dicho coliseo se denominó Palacio de los Deportes; su deterioro en la época militar causó que se dejara de utilizar. La obra se inició en 1962 para que sirva en eventos para el desarrollo de grandes espectáculos. Esta obra magnífica de gobernantes visionarios, con una capacidad de 6.000 personas, fue arreglada en parte y reinaugurada por Germán Alfaro. Sorpresivamente -y no sé quién la asesora-, la intendenta, Rossana Chahla, dispuso que las actividades deportivas se trasladasen al complejo Teniente Ledesma. Me permito sugerirle que se cumpla con el destino para el que fue creado y cuando se lo requiera para otros espectáculos se lo utilice y no dar lugar a que sea de interés para empresarios. Primero el deporte, luego las frivolidades.