El parque 9 de Julio, espacio comunitario

Acaso en esas acciones esté la respuesta. Una vecina del parque valoró que durante el jueves hubo una gran movilización policial que “a la tarde andaban corriendo a los ‘piperos’ diciéndoles que no podían andar deambulando por las calles. A la noche no dejaron circular asegurando que no haya robo ni accidentes”. El uso del palacio para un show ha dejado buena impresión porque la música no molestó al vecindario y porque el operativo funcionó a la perfección. Es de esperar que esta conjunción de factores que han mostrado que se puede aprovechar el parque de la mejor manera y cuidarlo continúe. Es el principal paseo público capitalino y los tucumanos lo sienten como parte de su casa. Es bueno que así se mantenga.