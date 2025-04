Cautela y expectativas entre los empresarios de Tucumán

El presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, señala que el entendimiento alcanzado por la Argentina con el Fondo tienen que servir para afianzar las acciones macroeconómicas de la gestión Milei. “Implica una apertura para solucionar la problemática del financiamiento crediticio en el exterior”, sostiene el empresario. Desde ese punto de vista, la FET sostiene que el Programa de Facilidades Extendidas puede contribuir a la estabilización económica del país. Al ser consultado acerca del esquema cambiario de bandas móviles, Viñuales indica que, de alguna manera, esta estrategia viene a resolver uno de los problemas centrales de la actividad. Independientemente de ello, el ejecutivo sostiene que el acuerdo plantea metas que el Gobierno imperiosamente debe hacer cumplir, como el caso de las reformas estructurales demandadas en el compromiso. “Desde hace tiempo venimos planteando la necesidad de atacar el costo argentino y creo que el principio de ese requerimiento pasa por cambios estructurales, con reformas que tiendan a mejorar el acceso al empleo de más personas, por ejemplo”, puntualiza. Eso contribuye a la competitividad empresarial y, en esa tarea, la acción coordinada entre el Estado y los privados puede ser el punto de partida para llevarlas a buen puerto, subraya. “La cuestión laboral requiere de una modernización del sistema legal, de la misma manera que el sistema previsional requiere de modificaciones de fondo. En este contexto, el FMI también reclama una simplificación del sistema tributario, tal como venimos pregonando desde hace tiempo”, enumera el titular de la FET. A modo de conclusión, Viñuales expresa que los empresarios están de acuerdo con el programa establecido con el FMI, “pero solo con eso no alcanzará si no avanzan las reformas estructurales con particular acento en regiones más postergadas como el Norte que, por la informalidad de su economía, tiene elevados niveles de empleos en negro”.