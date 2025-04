Estados Unidos, más cerca de ser Argentina

Otro punto: en una confusa y errada crítica al monetarismo como explicación de la inflación Axel Kicillof se burló de quienes dicen que la emisión de dólares en EEUU no provoca inflación porque son dólares. No entiende que no es una excusa para “salvar” una anomalía. El enfoque monetarista se sostiene en la demanda por dinero, no en la oferta. Cuando ésta supera la demanda, es decir, cuánto del ingreso quiere conservarse como dinero, las personas se sacan de encima el exceso a través de aumentar la demanda por bienes. Si no hay respuesta suficiente de la oferta de bienes ahí aumentan los precios. Que haya demanda por una moneda en particular es clave para que su emisión no provoque inflación. Y el mundo demanda dólares. Por eso quienes venden a los EEUU los aceptan, y al mismo tiempo esas importaciones son el aumento de oferta de bienes que ayuda a mantener a raya los precios internos. Elevar los aranceles puede trabar ese circuito. Entrarán menos artículos importados y tal vez salgan menos dólares por lo que es posible que se observe un aumento general de precios dentro de EEUU, incluso en bienes en cuya producción no intervengan insumos importados.