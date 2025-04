Sin efectividad será complicado que Atlético Tucumán logre el objetivo

Quedan tres partidos para que termine el torneo que viene siendo una tortura para hinchas, jugadores y dirigentes. Aunque no lo digan, todos saben que una clasificación entre los ocho mejores para lo playoffs es el objetivo a buscar solo por el orgullo o para extender la actividad oficial y no tener vacaciones anticipadas. Pero con un presente tan irregular a éste Atlético le cuesta mucho competir, conseguir los nueve puntos que restan será la misión, pero para salvar el papelón y también para no encaminarse a ser uno de los equipos que peleará el descenso. Ayer hubo buenas sensaciones, pero con eso no basta.