El hombre que teme no saber quién es

Sobrevivió, aunque esa es sólo una manera de verlo. ¿Qué tipo de mundo le espera a alguien que asesina a toda su familia? Hay vidas que no son mejores que la muerte. Tal vez por esa razón, durante los días que estuvo en coma, su mejor amigo Luc Ladmiral y su esposa rezaron para que no recuperara el conocimiento. En tanto, la policía informaría a Luc de una nota encontrada en el automóvil de Romand en la que se declaraba autor de los crímenes y confesaba que todo lo relacionado con su carrera y trabajo había sido un engaño. A partir de allí, quienes lo frecuentaron no dejaban de preguntarse cómo habían podido vivir tanto tiempo al lado de este hombre sin sospechar de él.