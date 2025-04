Luna llena rosa de abril: a qué hora y dónde verla hoy

Para el 12 de abril, llega el momento en que la Luna se encuentra en su máximo esplendor. Su belleza radica en su brillo incandescente y su enorme tamaño que le otorga el pleno reflejo del Sol. Pero la Luna de abril no será tan gigante como acostumbramos, aunque no por eso menos atractiva. Se trata de la “micro Luna” que podrá verse completamente en Argentina este 12 de abril a partir de las 21.22 horas, según el sitio Time and Date.