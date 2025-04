La actividad de “patovicas” será regulada en el municipio capitalino

El testimonio más fuerte vino del radical Federico Romano Norri, que contó que él mismo vivió una situación similar cuando era adolescente. “Sufrí una golpiza por parte de ocho miembros de la seguridad y me dejaron en coma cuando tenía 17, casi 18 años. Celebro esto, que es importante, es un elemento fundamental porque a través de esas capacitaciones se podrá tener las herramientas necesarias para evitar el conflicto, persuadirlo, y desnaturalizarlo”, contó. Por último, agregó: “tenemos que preservar y resguardar la integridad de la ciudadanía, independientemente de que no sea el ámbito de competencia natural en materia de seguridad del municipio. Me parece que es un procedimiento adecuado”.