Los Pumas le ganaron a su Selección, pero no recuerda nada

Chabal, ex jugador de diferentes clubes, como Bourgoin, Sale Sharks, Racing Metro y Lyon reveló que mantiene conversaciones con su pareja sobre una carrera desconocida para él: “Tengo la impresión, en última instancia, de vivir la propia vida en tercera persona. No tengo ese recuerdo de momentos pasados. Cuando lo hablo en casa con mi esposa, le digo que siento que no fui yo quien jugó al rugby”.