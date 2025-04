Un exjugador de la selección de Francia fue denunciado por agresión sexual y violencia psicológica

O Globo informó que Larissa sufre de un trastorno límite de la personalidad caracterizado por cambios repentinos de humor e hipersensibilidad en las relaciones personales. “Dimitri sabía de mi pasión y de mis problemas psicológicos y los utilizó en mi contra. Me pidió que bebiera mi propia orina, que me ensuciara, que lamiera el suelo, que lamiera el inodoro. Es difícil hablar de ello y ver estos vídeos. Incluso bebí agua del inodoro, no lo puedo creer”, reveló.