Los McLaren fueron los más rápidos en las prácticas libres del GP de Bahrein

El atractivo de la Fórmula 1 radica en dos factores: la habilidad de los pilotos y la capacidad de los vehículos. La primera cualidad se demuestra en la toma de decisiones (y riesgos) que asumen los protagonistas a la hora de encarar los diferentes circuitos. No es casualidad que Max Verstappen, uno de los pilotos más agresivos, haya sido el gran dominador de las últimas cuatro temporadas. El peligro es parte de la competencia, pero no dudó en enfrentarlo para convertirse en tetracampeón. El vehículo, sin embargo, determina gran parte del rendimiento de los protagonistas actuales. Los monoplazas, a priori, no muestran las mismas condiciones y, en el Gran Premio de Bahrein, los McLaren, conducidos por Lando Norris y Oscar Piastri, volaron en comparación a sus competidores.