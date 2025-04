Con tres tucumanas, Las Yaguaretés avanzaron a semifinales en Cracovia y clasificaron a la Gran Final

El día comenzó con un triunfo con sabor a revancha para el seleccionado nacional, ya que se midió con República Checa, equipo que lo había derrotado en el segundo Seven de Ciudad del Cabo. Luego de unos primeros minutos de mucha paridad, en los que Argentina se puso en ventaja gracias a un try de Sofía González —apoyó bajo los palos tras un gran pase de rever de Paula Pedrozo—, las checas igualaron el marcador por intermedio de un try de Kristyna Riegertová, convertido por Julie Durychova. Cuando parecía que la igualdad se mantenía hasta el descanso, una gran jugada de Cristal Escalante —que eludió a dos rivales tras tomar la pelota de un ruck— le permitió a Las Yaguaretés irse 14-7 arriba.