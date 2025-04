Calamaro se luce en un Palacio de los Deportes colmado

Analía Karen Arrieta contó a LA GACETA que por primera vez lo fue a ver en 1997. “Estaba en quinto año del secundario y fui con mis hermanos. En ese momento acababa de salir el disco de Flaca. A mí me gustaban mucho Los Rodríguez. Lo sigo desde esa época —no desde Los Abuelos de la Nada, pero sí desde Los Rodríguez— porque soy de la generación de los 90. Y la verdad es que me emociona que hoy esté de vuelta, después de tantos años. ¿Sabés qué? Ni me acuerdo la última vez que vino a Tucumán. En serio. Yo fui en el ‘97, pero no tengo otro recuerdo de que haya regresado”, dijo y añadió: “siento que este no es el lugar ideal para él. Me parece un espacio muy chico. Estamos hablando de alguien con una trayectoria impresionante… se nota en la convocatoria. Sin ir más lejos, yo le compré la entrada a mi hermano en enero, pero la semana pasada él quiso sacar una para venir también… y ya no había más. Se agotaron. Una locura. La verdad, estoy feliz de haber podido conseguir mi entrada. Estoy acá con mi amiga, las dos somos fanáticas. Nos encanta.