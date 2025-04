Cartas de lectores: Adolescencia

En una recién nacida democracia mi primer voto fue para evitar una guerra con un país vecino. La incertidumbre de no saber si hacías o no la “Colimba”, o si trabajar o estudiar. La droga no existía. Arreglaba los conflictos como podía, y no pasaba de algún castigo que aceptaba. Serú Girán, Sui Generis y tantos otros eran pura poesía. Ahora tenemos la llamada “generación de cristal”, no toleran la frustración; nada se les puede decir; y ante el menor desacuerdo aparece la violencia, tanto virtual como física, y a veces al extremo de usar armas. No respetan la autoridad; les faltan valores y buenos modales. Estamos en el cuarto de este nuevo siglo y me pregunto dónde perdimos el rumbo.