La medida de fuerza de la CGT: paro “blando” y con quejas en Tucumán

Lorena, encargada de un local de calzados y quien prefirió no dar a conocer su apellido, señaló que está afiliada a SEOC, pero con sus compañeros decidieron no acatar la medida ya que consideran “se dispuso políticamente para perjudicar al Gobierno nacional”. “Si es por el gobierno, a mi criterio viene haciendo las cosas bien. No se pueden solucionar problemas de muchos años en poco tiempo. No sé cuál es el objetivo del paro, ¿perjudicar aún más la economía? No comparto la medida”, comentó.