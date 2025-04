Cómo marcha la pulseada entre China y Estados Unidos

3 ¿Cuán vulnerable es China?

Las exportaciones chinas a Estados Unidos se elevaron por encima de los U$S 500.000 millones en 2024, un 16,4% del total, según servicios aduaneros de Pekín. Al mismo tiempo, China importó U$S 143.500 millones de productos estadounidenses ese año, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Los productos agrícolas dominan estas importaciones, según el Consejo de Negocios Estados Unidos-China, que también destaca la importancia del petróleo y el gas, los farmacéuticos y los semiconductores. La ira de Trump tiene que ver con este excedente comercial de China, que en 2024 se situó en U$S 295.400 millones, según el Departamento de Comercio norteamericano. Pero el gigante asiático no está dispuesto a equilibrar la balanza, en parte porque las exportaciones hacen de motor económico ante el letargo del consumo interno. Un empeoramiento de la guerra comercial podría repercutir en el ya modesto objetivo de crecimiento fijado por Pekín para 2025 de “alrededor de un 5%”.