Ryo Hirakawa confesó que la presencia de Colapinto influyó en su salida de Alpine: “Pocas oportunidades”

Alpine no arrancó de la mejor manera en esta temporada: todavía no sumó puntos y el monoplaza no mostró un buen ritmo de carrera. Jack Doohan se encuentra en la cuerda floja: el australiano protagonizó dos choques en las tres primeras fechas y cometió múltiples errores. Las malas performances incrementaron las posibilidades de que Franco Colapinto ascienda como corredor titular del equipo francés. Sin embargo, un hecho que llamó la atención de los seguidores de la Fórmula 1 fue la salida de Ryo Hirakawa de la escudería francesa.