Iba caminando a los entrenamientos porque no tenía dinero para el boleto y ahora está a un paso de debutar en la Primera de Atlético Tucumán

El sacrificio tenía una razón de fondo. “Mi papá estuvo mal de salud, le encontraron un tumor en el riñón y no pudo trabajar por un tiempo. Mi mamá tenía dos trabajos: cocinera por la mañana y atendía un local por la tarde. Éramos cuatro en casa, y el único ingreso fijo venía de ella”, cuenta. En esa época, el viático que recibía como jugador juvenil apenas alcanzaba para cargar la tarjeta de colectivo. “No me cubría para todo el mes, por eso caminaba. Pero no decía nada en el club y tampoco en mi casa, les mentía para no preocuparlos; a mi mamá no le podía decir que me iba caminando”, relata el lateral.