La impactante diferencia de valor de los planteles de Flamengo y Central Córdoba

Flamengo, tres veces campeón de América, tiene un plantel con un valor total de U$S 219,5 millones. Gerson, mediocampista con pasado en Europa y en la selección de Brasil, aparece como el jugador más caro, con un valor de U$S 25 millones. Apenas detrás aparece Pedro, delantero con paso por Fiorentina (U$S 23 millones).