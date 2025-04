Cartas de lectores: la muerte de Diego

Realmente me impacta leer los testimonios de los implicados en la muerte de Diego. ¿Cómo puede ser que nadie haya hecho nada ante esta espantosa situación? ¿Por qué se abandonó a un ser humano de esta manera? Jamás podré entenderlo; recuerdo también lo que le ocurrió a Elvis Presley, que su representante, el coronel Tom Parker, sabiendo que Elvis ya no podía más, lo explotó hasta su muerte. ¿Hasta dónde puede llegar la insensibilidad de todas estas personas despistadas? Diego era un ser humano; aparte de jugar al fútbol no podía vivir del asedio de sus fanáticos, lo mismo que Presley, y nadie lo ayudó con todos sus problemas. Ojalá todo esto sirva para que la gente entienda que ser ídolo destacado en alguna actividad es algo que solo ese ser humano sabe que el amor y su soledad no están en la fama, el dinero y el éxito sino en sus seres queridos. Diego ni nadie merecen ante una enfermedad ser abandonados como hicieron todas estas personas que no cumplieron con sus funciones profesionales. Que los culpables, si los hay sean, condenados por la justicia y el alma de Diego encuentre la paz eterna.