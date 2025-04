Usurpaciones: la defensa del comisionado de El Cadillal

En enero, el gobernador Osvaldo Jaldo eliminó de la estructura esa repartición al confirmarse que allí se habrían firmado varias constancias de manera irregular. Regularización Dominial no estaba autorizada a firmar ningún documento que avalase la instalación del servicio eléctrico. Delgado, al parecer, no estaba al tanto de esa situación. Lo que no podía desconocer es que Trujillo, en la reunión realizada en enero de 2023, se había ofrecido a colaborar con los vecinos para acompañarlos en el trámite que debían realizar para acogerse a los beneficios que otorgaba la ley 9.179, que estaba a punto de ser reglamentada. LA GACETA intentó comunicarse con Delgado, pero el funcionario no respondió los llamados. En la página de Facebook de la comuna se subió un comunicado de prensa sobre el video de la reunión que fue viralizado en las redes sociales. “Delgado no ocupaba ningún cargo público, era candidato, sin atribuciones administrativas ni representación institucional. La convocatoria fue realizada por los vecinos del barrio Villa del Lago y el encuentro tuvo un carácter informativo y comunitario en el marco de gestiones realizadas previamente por los propios vecinos”, se pudo leer. El documento lse cierra con estas frases: “nuestra gestión trabaja con transparencia, con las manos limpias y el compromiso de siempre. Lamentamos que ciertos sectores utilicen estas maniobras medíaticas para sembrar dudas y generar confusión”. Delgado estuvo ayer en Casa de Gobierno para explicar esta situación.