Vinculan a Morena Rial a un intento de robo a la casa de Carlos Perciavalle en Uruguay

“Llegan a Uruguay, yo me ca... bolu... Me cag... todo para el trabajo porque yo nunca había hecho estas cosas. Ella ya me había invitado a Córdoba para hacerlo y me había contado el modus operandi, que era conocer y acercarse a gente millonaria con plata, estudiarle toda la movida, cómo eran todos sus movimientos, dónde está la plata y todo eso, y le hacían un atraco. Le robaban una llave o algo para no forzar la cerradura y entraba, y eso era lo que hacían siempre”, explicó sobre la modalidad de robo de la banda que comandaba Morena.