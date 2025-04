El director de Alianzas de Bitso describió la "revolución silenciosa" de la IA y la blockchain

Un nuevo sistema monetario

Durante su intervención, el especialista de Bitso subrayó que el sistema monetario actual está obsoleto. “El dinero como lo conocemos no cumple con sus funciones básicas: no tiene una unidad de cuenta estable, no conserva su valor y está lleno de intermediarios”, señaló. Según Rodríguez, las criptomonedas, especialmente las llamadas stablecoins, como USDT o USDC, representan una alternativa concreta: tienen oferta limitada, no dependen de bancos centrales y permiten hacer transacciones internacionales con comisiones mínimas.