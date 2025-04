¿Un guiño a Colapinto? Briatore advirtió a Doohan sobre su futuro en Alpine: "Si no eres competitivo..."

Luego le consultaron sobre los casos de Doohan y Lance Stroll, quienes son apoyados fuertemente por sus padres. El canadiense es hijo del propietario de Aston Martin, mientras que el australiano es hijo de Mick Doohan, quíntuple campeón del mundo de motociclismo. “Stroll tiene un equipo propio y es un caso aparte. En cuanto a Jack, puedes ser el hijo de Mick pero si no eres competitivo no vas a ningún lado, todos son rápidos. Aunque, claro, no es fácil”, afirmó.