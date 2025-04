Claudio Viña: “Nuestro candidato debe ser opositor a los dos gobiernos”

Claudio Viña, legislador de Nueva Fuerza, remarcó que el escenario político en Tucumán “está en permanente evolución y ebullición” de cara a las elecciones legislativas de octubre, lo que genera un panorama poco nítido al hablar de candidaturas. “Hay espacios dentro del mismo oficialismo que no piensan igual que el Gobernador, también en la oposición no hay un horizonte muy claro, después La Libertad Avanza con un partido nuevo pero que tiene a un candidato que viene de afuera y no tiene un bloque legislativo”, comentó.