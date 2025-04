Bolsonaro embiste contra la Justicia

SAN PABLO, Brasil.- Con el poder judicial en la mira, el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro reunió a miles de personas en una manifestación en San Pablo, la primera desde que la Corte Suprema de su país decidió dos semanas atrás enjuiciarlo por intento de golpe de Estado. “Lo que los tipos quieren de verdad no es encerrarme: me quieren matar, porque soy una espina en su garganta”, dijo en alusión a los jueces de la corte.