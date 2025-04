Cartas de lectores: educar a los motociclistas

La noticia de que el Sistema Provincial de Salud atendió a casi 11.000 motociclistas accidentados durante 2024 debería encender todas las luces de alarma en los gobiernos provincial y municipales de Tucumán. Durante años las autoridades miraron para otro lado ante esta problemática que lleva ya lustros. Sabemos que nuestra provincia es la más densamente poblada, no sólo demográficamente sino también en cuanto a estos vehículos. Lo pésimo del asunto es que los conductores de los mismos ignoran olímpicamente todas las normas de tránsito y cometen todo tipo de tropelías: pasar con luz roja, circular por las veredas, de contramano, zigzaguear entre vehículos, no usar casco, llevar tres, cuatro y hasta cinco personas y un interminable etcétera. La lógica consecuencia de este accionar es la espantosa cantidad de ¿accidentes? que protagonizan, con los gravísimos resultados para sus ocupantes: jóvenes con su vida destrozada o con lesiones de por vida, familias enteras destruidas. Es por ello que resulta casi imposible comprender tanta insensatez de estos conductores quienes parecen no tener ni siquiera instinto de conservación. Sería muy difícil calcular el enorme costo económico y social de este comportamiento que, sin duda es muy elevado y lo pagamos todos. Considero que cabe adoptar todas las medidas conducentes a “educar” a los motociclistas con una activa actitud de municipios, convenios con la Policía y otras fuerzas, ONGs y demás fuerzas vivas.