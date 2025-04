Escándalo en el handball: un empleado de seguridad filmó a las jugadoras mientras se duchaban

La situación generó un fuerte repudio en el ambiente del handball. Florencia Ponce de León, jugadora de Ferro y con pasado en "La Garra", el seleccionado femenino argentino, expresó su indignación en redes sociales. “Esto es muy grave. Un capítulo más de ser mujer en esta sociedad. No es la primera ni la última vez que sucede algo así, nunca estamos seguras, y no, esto al revés no pasaría jamás. Mi solidaridad con las chicas que tuvieron que vivir un momento horrendo, y que se tomen las medidas para que el responsable pague”, escribió la olímpica en Río 2016.