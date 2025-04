Una ex promesa de Real Madrid denunció que no tuvo chances en Boca por rechazar al hermano de Riquelme: “Román no da la cara”

“En Quinta, el hermano de Riquelme (Cristian) me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no se me vino abajo todo. Me empezaron a mandar al banco, no me citaban aunque hacía las cosas bien en Quinta. Arranqué en Cuarta y también me tiraban abajo. Son cuestiones del fútbol de ahora, con quien te manejás y esas cosas. Yo tampoco tuve la suerte de tener ese representante que me ayudara”, reveló Coira, que en 2023, finalmente, decidió rescindir contrato con el club, no sin conflictos.