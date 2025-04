Colapinto infringió la ley para promocionar la marca de ropa que lo viste

“Me llevaron preso por primera vez... Manejé muy rápido en Monza; me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia. No manejo nunca más... Ciao”, fue el mensaje del propio Colapinto a la hora de publicar el video en el que actúa. El hecho de que el piloto argentino haya elegido al circuito del Autódromo Nacional de Monza, Italia, no es una casualidad. Al mismo tiempo que se disputaba el Gran Premio de Japón, donde Pierre Gasly finalizó en el puesto 13 y Jack Doohan en el 15, Colapinto realizó las pruebas TPC (Test Previous Car) con Alpine, escudería de la que forma parte en carácter de piloto suplente.