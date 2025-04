¿Vuelve el "Chape Tour"?: Lali Espósito beso a Juliana Gattas durante un show

En una de las imágenes se puede ver el listado de canciones las cuales incluyen los singles adelantos "Fanatico", "No Me Importa" y Mejor Que Vos". Los otros títulos de canciones son: "Popstar", "Lokura", "Tu Novia II", "Morir De Amor", "No Hay Heroes", "Sensacional Exito", "Sexy", "Perdedor", "33", "Pendeja" y "Fin De Transmisión".Ella afirmó en reiteradas ocasiones que este álbum tendrá la esencia del rock nacional y sonidos que recuerdan a los setentas y ochentas.