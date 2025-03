"Represento todo lo que detestan": el mensaje feminista de Lali Espósito contra los libertarios

Lali Espósito contra el oficialismo

En primer lugar, destacó que no esperaba que su publicación tuviera la relevancia que alcanzó, pero que tampoco se arrepentía de haberse manifestado. Al buscar una explicación sobre el origen del odio que recibió, Lali fue contundente. "Represento todo lo que detestan: soy mina, soy exitosa; ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira, con alguna cosa, porque no puede ser que a mí, siendo mina, sea jefa de mi proyecto, me vaya bien, no cague a nadie. Todas esas características en una mujer... me parece fuerte".