Dólar blue: fuerte escalada del billete en medio del "Lunes negro"

El stock bruto de divisas pasó de U$S 28.117 millones el 28 de febrero a U$S 24.986 millones el 31 de marzo, alcanzado el piso más bajo en 14 meses. Se trata de una caída superior a la de enero (U$S 1.310 millones) y febrero (U$S 190 millones), en parte, por la mayor demanda de dólares en el mercado en medio del desarme de posiciones en pesos por parte de inversores y empresas para cubrirse ante una potencial devaluación.