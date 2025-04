Sánchez, sobre la coparticipación: "El Gobierno lo quiere acomodar a Tafí Viejo con látigo"

“Lo que le está pasando hoy a Tafí Viejo es claro: el Gobierno lo quiere acomodar con látigo. No le da el dinero que le corresponde por coparticipación”, dijo. “Tucumán no coparticipa todo lo que recauda, como sí ocurre en otras provincias. Por ejemplo, Ingresos Brutos, que representa el 85% de la recaudación, no se reparte entre los municipios”, agregó.