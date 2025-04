Cartas de lectores: ¿mercado?

¿Quién es o quiénes son “el mercado”? ¿Se trata del mercadito de la otra cuadra? No, para nada. ¿Serán los laburantes que tienen un canuto guardado por si las moscas? No, no creo que ellos tengan el poder de fuego para modificar el precio del dólar. Tal vez el mercado es ese pequeño grupo de timberos y grandes empresarios que modifican el valor del dólar y las expectativas, aumentando los precios, mejorando siempre su rentabilidad aunque vendan menos. Pregunto: ¿No sería necesario un gran acuerdo nacional, para moderar los precios y los impuestos, mejorar el ingreso a los créditos para las PYMEs, favorecer el ingreso de empleados en blanco. Podríamos decir que hay un mercado que aporta crecimiento y riqueza y otro que es sólo especulativo. ¿No se puede acordar y llegar a un sistema de crecimiento sin inflación y con menos impuestos? ¿Qué es el mercado?