Cartas de lectores: el chico en el camión de basura

Días pasados la ciudadanía se estremeció cuando LA GACETA dio cuenta y puso más al descubierto cuando existe un estado ausente e indolente, informando que un pobre joven en estado de indigencia lucha por su vida -y si Dios quiere se salva, vaya uno a saber en qué condiciones quedará- cuando el mismo quedó atrapado en un camión contenedor de basura buscando un sustento para vivir o pernoctar. Esto no es nuevo, desde hace tiempo vemos a plena luz del día este relato. Las autoridades están más preocupadas por un culto a la personalidad del gobierno nacional y del provincial. Aquí está la prueba más elocuente de los índices de pobreza. Se alegran de que bajó del 50 al 40 por ciento; todo es producto de la política de ajuste de Milei en la que hasta los jubilados caminan ya como zombis por las plazas y calles de nuestro Tucumán, política a la que adhiere el gobierno provincial, facilitándole y ordenándoles a sus diputados nacionales adeptos votar todo lo que exigen desde Buenos Aires tanto Karina, como Milei y Caputo; de estos dos, uno con su política económica y el otro con los famosos carpetazos. Me consta que a veces Masso es superado por la contingencia, pero no es menos cierto que el Gobernador, que mañana tarde y noche está en cuanto programa de medios, tiene que poner más énfasis en la cosa para corregir lo señalado.