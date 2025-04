Melconian criticó al Gobierno por demorar el acuerdo con el FMI

El economista Carlos Melconian advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría no realizar el desembolso de 4.000 millones de dólares previsto para septiembre si Argentina no implementa un ajuste fiscal significativo. Durante un almuerzo por el 45º aniversario de la Fundación Mediterránea, Melconian enfatizó que, sin una corrección en las políticas fiscales, monetarias y externas, esos fondos no estarán disponibles. Además, señaló que el acuerdo actual con el FMI es "incumplible" y que existe un "riesgo político no institucional" que la democracia debe resolver para estabilizar la economía.