Cartas de Lectores I: ingreso de ómnibus al centro

Ante la información de que las líneas de ómnibus interurbanos sólo podrán llegar hasta la cuatro avenidas de San Miguel de Tucumán, reflexiono: 1. Nunca se consulta a los usuarios de la conveniencia de dicha medida. 2. Ya bastante se complica con tantas tarjetas para poder viajar. Resulta que con la SUBE se puede viajar en varias provincias pero para llegar a una cuadra más allá de los límites de la ciudad capital, imposible. 3. Se pretende que desde las avenidas se acceda a las líneas urbanas, como si con todas ellas se pudiera llegar a los lugares que se pretende ir. Además que es sabido que no son frecuentes como debiera ser lo cual llevaría que haya que buscar dónde hay alguna parada y esperar su llegada, lo cual duplicará o triplicará el tiempo de viaje. 4. Tampoco con esa medida se contempla la salud de muchas personas de hacer trasbordos para llegar a un médico, por ejemplo. 5. Pretende descongestionar de vehículos particulares el casco céntrico pero al no tener una línea de ómnibus para desplazarse, seguramente se incrementará. 6. Si los ómnibus interurbanos no pueden ingresar más allá de las avenidas, tampoco podrían entrar los taxis o pasar los límites los taxis de la capital. A mi parecer esta medida beneficia a los taxis, que sí podrán ingresar, pero descuida los presupuestos de las personas. 7. Sigo sosteniendo le necesidad de preguntar a los usuarios, y no pensarlo desde un escritorio con un plano de la ciudad sobre él.