La importancia de los feriados

Por un lado, los feriados funcionan como mojones en el calendario. Se trata de jornadas en las que frenamos el vertiginoso ritmo cotidiano para reflexionar sobre nuestra historia y nuestro devenir como nación. Le imprimen a la currícula escolar la obligación de trabajar sobre la construcción de identidad colectiva a través del recuerdo de hechos significativos y del ejemplo de vida que deberían convertirse en arquetipos dignos de imitar. Este es el caso de los héroes y de los próceres. En todo caso, la discusión no debería estar centrada en si una fecha patria o conmemorativa es importante o no lo es, sino en cuántos feriados no laborables son adecuados para la realidad económica de una nación o una provincia.