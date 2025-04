La reconciliación entre los hinchas y los jugadores será clave en Atlético Tucumán

Para el jugador, el rol del hincha es clave y espera, que frente a la “Gloria” también prevalezca. La fidelidad de la gente tucumana, que acompañó incluso en “las malas”, fue uno de los motores para lograr la reacción. “También pensamos un poco en los hinchas que viajaron entre semana y que estarán el lunes. Sabemos que el presente del equipo no es muy bueno, no es tan regular, por eso la victoria por Copa Argentina fue para ellos”, comentó el ex Boca y Everton de Chile.