Jorge Macri cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta: "Decidió enfrentar y dividir al PRO"

Dijo también el jefe de Gobierno que el compromiso de su gestión es trasladar la mayor cantidad de recitales al sur de la Ciudad para “molestar lo menos posible” a los vecinos y que no se colapsen sectores de la zona norte que no pueden albergar tanta cantidad de gente. “Así que estuvo mal (lo de Tini). Hay sanción y costo trasladado a los que organizaron ese evento y además aprendimos que tenemos que limitar, aunque nos digan que los eventos van a ser pequeños, porque después no termina pasando. Entonces no permitirlos es la mejor opción, dándoles posibilidades de dónde se pueden hacer (los shows)“, adelantó.