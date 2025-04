Con 13 ediciones en el cuerpo, la Boogie arranca el 2025 con todo en Tucumán

El equipo detrás de esta movida —Beto Germanó, Ramiro Jerez, Ramiro Bulzoni, Lucas Anis, Augusto Morón y Carlitos Way— logró lo que pocos: sostener una fiesta alternativa en una escena que no siempre se la hace fácil a los proyectos independientes. Sin embargo, la respuesta del público siempre fue clara: el groove no se negocia.