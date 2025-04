Atlético Tucumán busca un refuerzo por la lesión de Juan Infante

Ahora todo quedará en decisión de la AFA. Si bien la casa madre del fútbol argentino en aquel momento autorizó todos los estudios y diagnósticos presentados por el “Decano”, finalmente no hubo refuerzo extra, tras que el plazo se haya vencido y Atlético no haya dado con el reemplazante de Tesuri. “La condición es que llegue alguien que mejore lo que tenemos, hay muchos factores a tener en cuenta”, le dijo Pusineri a LA GACETA en aquel momento. Dentro de esos factores debemos saber que, en primera instancia el jugador debe tener la capacidad de llegar a Tucumán y poder ponerse la camiseta y saltar al campo de juego. No había tiempo para ambientación en ese momento, con 10 fechas por delante, no lo hay ahora con cinco partidos por disputar. Es por ello que una vez que la comisión directiva del “Decano” reciba el visto bueno de la AFA, deberá moverse con agilidad para intentar reforzar un sector que quedó desguarnecido y sólo con la presencia de Matías Orihuela, más algún posible jugador de Reserva.