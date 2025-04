El recorrido de LA GACETA por la ruta 305: daños y peligros persistentes en un camino clave para Tucumán

La precariedad de la infraestructura vial en Tucumán no solo afecta a quienes viven en la zona. También disuade a turistas, transportistas y viajeros. Muchos colectivos y camiones evitan pasar por la provincia. “El que no conoce, se pierde. No hay carteles, los GPS te sacan por lugares peligrosos. La gente rodea Tucumán para no lidiar con estas rutas”.