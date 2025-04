La tajante condición que puso Tini Stoessel para seguir con De Paul

Qué le pidió Tini a De Paul

“Tini le manifestó a De Paul en estos días que no quiere una relación a distancia. Se lo dijo y se lo dejó claro”, anunció Antolín. A su vez, reflexionó que todo marcha viento en popa. “Si no querés tener una relación, no te dejás ver. Están dando pasos adelante”, analizó desde su perspectiva en “Mitre Live”.