Tras la ausencia en el GP de Suzuka: ¿cuándo volverá Colapinto a la Fórmula 1?

En Japón, Ryo Hirakawa completó la primera práctica libre con el auto de Doohan. El japonés venció a Gasly (14°) y se ubicó en el duodécimo lugar. Lando Norris fue el más rápido de la prueba, aunque su performance no estuvo exenta de errores: en una de las vueltas cronometradas, incrustó el vehículo contra la grava. Sin embargo, no quedó descalificado puesto que no apagó el monoplaza y regresó a la pista.