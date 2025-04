El desafío de la autosustentabilidad de los clubes

No se trata de eliminar la inversión pública en el deporte. El Estado, en todos sus niveles -nacional, provincial, municipal y comunal- tiene un rol social irremplazable; y es lógico que brinde apoyo a los clubes, que son espacios de contención y de desarrollo. Pero esa ayuda no debe convertirse en una atadura que condene a las instituciones a la dependencia perpetua. La clave está en que la asistencia sea un complemento y no el único pilar de sustentación.