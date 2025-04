Escándalo con Elba Marcovecchio: qué dijo tras las denuncias sobre la ex de Lanata

Además, Marcovecchio se desligó de la supuesta suspensión de la cobertura médica de Stewart Brown y afirmó que no tiene injerencia en esos temas. “Ese ya es un tema que no es mío…”, sostuvo con firmeza. También puso en duda la versión de Wanda: “No sé si es un tema que Sara habló con Wanda. No tiene por qué estar sentada en esta cuestión, no tiene nada que ver. No creo que haya pasado”, concluyó.