Cartas de lectores: Malvinas

Por alguna razón que no comprendo cada vez que surge el tema Malvinas me afecta de una manera especial, no solamente el 2 de abril sino todos los días. Recuerdo allá por 1982 siendo un adolescente era el encargado de poner la marcha de las Malvinas en un viejo equipo de música en un gastado disco de vinilo, también juntando donaciones para los soldados; y cómo olvidar a mi abuela tejiendo una bufanda que jamás sabré si abrigó a algún conscripto sólo un par de años mayor que yo. Alumno de la Escuela de Comercio Nº3 donde hice amigos para toda la vida, hoy hermanos del alma, período de cambios y descubrimientos. Ahora ya con 58 años lloro por todo, por un montón de cosas, especialmente en esta fecha, 2 de abril.