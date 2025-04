El emotivo recuerdo de Marcelo Tinelli a Toti Ciliberto luego de su muerte

Rosita Speratti, esposa de Larry, detalló que Analía —actual pareja de Toti— los había contactado para pedir ayuda debido a que el hospital no contaba con los equipos necesarios para estudios más complejos. “Después no sé qué pasó, que no se hizo el traslado”, expresó. A la mañana siguiente, Analía volvió a comunicarse, esta vez para comunicar, entre lágrimas, que Ciliberto había muerto. “Fue una noticia terrible para Raúl, no lo podía creer”, comentó Speratti, quien además confesó que su esposo le reprochó a Ciliberto no haberles pedido ayuda antes: “Él nos dijo que no quería molestar”.